Военные из Израиля открыли предупредительный огонь из-за ливанских крестьян

https://static.news.ru/photo/3913875e-6972-11eb-b6a1-96000091f725_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Инцидент произошёл на границе Израиля и Ливана. Его спровоцировали ливанские крестьяне, которые занимались посадкой деревьев.

По неизвестной причине крестьяне направились в сторону пограничных сооружений. Израильские военные тут же отреагировали предупредительным огнём. Они произвели не менее 15 выстрелов в воздух. Это произошло в районе Мейс-эль-Джебель. Никто не пострадал.

Ливанские военные сообщили о произошедшем командованию Временных сил ООН в Ливане, после чего в Мейс-эль-Джебель приехали миротворческие силы. В этой местности уже происходили инциденты между жителями Ливана и израильскими пограничниками. Так, военные несколько раз задерживали пастухов, которые проходили со стадами коров и овец на территорию еврейского государства, сообщает Al-Wataniya.

Как писал NEWS.ru, на территории Ливана разбился израильский беспилотник. В Армии обороны Израиля уточнили, что БПЛА был сбит ополченцами в небе над южными регионами арабской страны. Летательный аппарат упал в районе Блейда и был захвачен боевиками группировки «Хезболла».