https://static.news.ru/photo/607e18ee-3436-11ea-a7b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Abofazl Marokh/dpa/Global Look Press

Представители генерального штаба вооружённых сил Ирана прокомментировали трагедию со сбитым «непреднамеренно» украинским лайнером Boeing 737. Сообщается, что воздушное судно было принято военными за вражеский самолёт.

Как подчеркнули в генштабе, в Иране ожидали ответа Соединённых Штатов Америки на нанесённые по их базам в Ираке ракетные удары. Вооружённые силы ближневосточного государства были приведены в полную боевую готовность в связи с угрозами «преступного президента» Дональда Трампа. Ранее глава Белого Дома заявлял о намерении поразить множество целей на территории Ирана.

В этих условиях самолёт начал движение из Аэропорта имама Хомейни. Лайнер начал разворот, приблизившись к важному военному объекту Ирана на такой высоте и таким образом, что был принят за вражескую цель, — приводит сообщение иранского генштаба гостелерадиокомпания IRIB.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту самолёта было 176 человек. Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил.

Как ранее писал NEWS.ru, правительство Ирана сообщил о том, что пассажирский лайнер «Международных авиалиний Украины» был сбит «непреднамеренно».

Причиной трагедии стал «человеческий фактор», следует из официального сообщения иранских властей.