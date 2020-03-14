Повторная атака совершена на военную базу Таджи на севере Багдада, где дислоцируются военные США и Великобритании.
По словам источников в иракских силах безопасности, огонь вёлся с помощью десяти реактивных снарядов класса «катюша». О погибших или раненых пока не известно,
Ранее NEWS.ru сообщал, что двое американцев и один британский солдат погибли после ракетного обстрела военной базы Таджи в пригороде иракской столицы. Не менее одиннадцати военнослужащих НАТО ранены. Атакующие использовали 15 ракет от советской реактивной установки «Катюша». Военные не знают, кто стоит за обстрелом.
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