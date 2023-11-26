Военное крыло ХАМАС сообщило о гибели четырех своих командиров «Бригады аль-Кассама»: погибли четыре командира, в том числе член военного совета

Фото: Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

Четыре командира ХАМАС погибли в секторе Газа, сообщает военное крыло палестинского движения «Бригады аль-Кассама» в своем Telegram-канале. Отмечается, что высокопоставленные военные погибли во время сражения в рамках операции «Потоп аль-Аксы».

Среди погибших член военного совета движения «Бригады аль-Кассама» и командир его Северной бригады Ахмед аль-Гандур по прозвищу Абу Анас. Группировка также называет имена трех других военных: Раиль Раджаб, Раафат Салман и Айман Сиям.

Недавно израильская армия получила подтверждение от Международного комитета Красного Креста о передвижении второй группы заложников, удерживаемых ранее движением ХАМАС, к пограничному контрольно-пропускному пункту «Рафах» на границе Газы и Египта. Среди освобожденных были 13 израильтян и четверо граждан Таиланда.

Договоренность о перемирии между ХАМАС и ЦАХАЛ была достигнута в минувшую среду, 22 ноября. В рамках соглашения обе стороны прекратили боевые действия на четыре дня для обмена десятков заложников. Кроме того, объявленное перемирие позволит передать гуманитарную помощь жителям сектора Газа.

Ожидается, что каждый день на территорию анклава будут прибывать по меньшей мере 200 грузовиков с гуманитарным грузом и четыре грузовика с топливом и бытовым газом. Также в южной части Израиля будут приостановлены все полеты.