Военное крыло ХАМАС не стало освобождать вторую группу израильских пленных Бригады «Аль-Кассама» отложили освобождение второй группы заложников

Фото: Majdi Fathi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Боевое крыло палестинского движения ХАМАС «Аль-Кассама» сообщило в Telegram-канале, что откладывает освобождение второй группы израильских заложников. Причиной отсрочки группировка назвала невыполнение условий соглашения со стороны Израиля.

Бригады «Аль-Кассама» решают отложить освобождение второй группы пленных до тех пор, пока оккупационное правительство не выполнит условия соглашения относительно въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа и не начнет соблюдать договоренности об освобождении [палестинских] заключенных, — указано в сообщении.

Незадолго до этого представитель израильской армии Рафаэль Рафовиц заявил, что продление перемирия между Израилем и ХАМАС возможно. Для этого, по словам офицера, должен продолжиться обмен заложниками. До этого портал Ynet News писал, что 25 ноября ХАМАС освободит 13 пленных, из которых восемь — дети.

Накануне между палестинским движением и ЦАХАЛ началось четырехдневное перемирие. В рамках договора сторон был запланирован обмен 50 израильтян на 150 палестинских заключенных, большинство из которых — женщины и дети. Также перемирие предполагало передачу гуманитарной помощи жителям сектора Газа. Планировалось, что каждый день на территорию анклава должны прибывать по меньшей мере 200 грузовиков с гуманитарным грузом и четыре грузовика с топливом и бытовым газом.