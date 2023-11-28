Военкор рассказал, как Эрдоган шантажирует США Коц: Эрдоган уже в открытую шантажирует США

Фото: IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже в открытую шантажирует США, пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Глава турецкого государства обещает пустить шведов в НАТО в обмен на самолеты F-35. Истребители, напоминает журналист, исчезли с повестки после того, как Турция закупила российские комплексы ПВО С-400.

Эрдоган уже в открытую шантажирует Штаты: не дадите F-35, не пустим шведов в НАТО. <...> Президент Турции не стесняется на ходу менять правила и извлекать выгоду откуда только возможно, наплевав на союзников. Это все, что нужно знать о евро-атлантической солидарности стран Альянса, — пишет он.

Так журналист прокомментировал заявление министра иностранных дел Швеции Тобиаса Билльстрема. На встрече глав внешнеполитических ведомств стран НАТО он признал, что получение Турцией истребителей F-35 и ратификация заявки королевства на вступление в НАТО взаимосвязаны.

Там же генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция должна была вступить в Альянс к 28 ноября. Однако эти ожидания не оправдались. Генсек подчеркнул, что данный процесс близится к завершению, так как Турция передала все необходимые документы для ратификации в парламент.