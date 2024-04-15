Военкор Коц назвал главный результат иранского удара по Израилю Военкор Коц: удар иранских дронов по Израилю был «разведкой боем»

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Налет иранских БПЛА на Израиль был «разведкой боем», сообщил в своем Telegram-канале военкор Александр Коц. По его словам, так Иран сможет получить представление о работе ПВО в регионе, что поможет планировать «более массированные атаки».

Коц считает, что «видимая скромность результатов» иранской атаки не должна вводить в заблуждение. С одной стороны, налет носили политический характер, так как Тегеран не мог не ответить на удар по консульству в Дамаске, где . погибли высокопоставленные генералы.

А с другой — это все-таки и «разведка боем». В результате этой атаки Иран получил комплексное представление о работе ПВО в регионе. О том, как устроена противовоздушная оборона не только самого Израиля, но и соседних государств. Увидел, кто готов своими средствами защищать Израиль, даже несмотря не несогласие с его действиями в Газе, — написал Коц.

По словам военкора, новые знания могут стать основой для планирования «более массированные атак» с расчетом промежутков времени между разряжающими ПВО ударами и запуском основных средств поражения для ее прорыва.

Разумеется, Тегеран официально заявил, что больше атаковать Израиль не намерен. Но это только до очередного ответного удара. А Израиль его наверняка нанесет. Нетаньяху на полную катушку использует шанс втянуть США в этот конфликт. Чтобы раз и навсегда разобраться с Ираном, пока тот не стал ядерной державой, — заключил Коц.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее сделал заявление по поводу военной эскалации между Ираном и Израилем. Он решительно осудил широкомасштабное нападение Тегерана на Тель-Авив и призвал к немедленному прекращению боевых действий.