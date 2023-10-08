«Легче дышать»: военкор рассказал, чего ждать России от конфликта в Израиле Военкор Коц: конфликт на Ближнем Востоке позволит России легче дышать

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Эскалация напряженности на Ближнем Востоке полезна России, так как к ней будет приковано меньше внимания, рассказал военкор Александр Коц. В своем Telegram-канале он уточнил, для западных правительств Израиль важнее «капризной и непослушной» Украины, поэтому НАТО может перенаправить свои ресурсы в зону нового конфликта.

Как бы это цинично ни звучало, но чем серьезнее заруба будет на Ближнем Востоке, тем легче будет дышаться нам. Хотели открыть нам второй фронт в Закавказье — получите у себя. Там еще Тайвань на горизонте маячит. <...> Западный мир куда сильнее озабочен судьбой Израиля, нежели капризной и непослушной Украины. Многим хотелось бы соскочить с этого направления, и помощь Израилю стала бы уважительной причиной для переориентации своих усилий и ресурсов, — написал военкор.

В то же время Коц признал, что масштабный конфликт с привлечением арабских стран Москве совершенно не нужен. По его мнению, это может негативно отразиться на России, в списке союзников которой значатся Сирия и Иран.

Израиль подвергся массированному обстрелу со стороны палестинской группировки ХАМАС утром 7 октября. Также радикалам удалось занять несколько населенных пунктов рядом с сектором Газа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) развернула в ответ операцию «Железные мечи» и вскоре объявила, что ей удалось вернуть контроль над большей частью захваченных поселений.

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press Клубы дыма после авиаудара Израиля по городу Газа Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press Клубы дыма после авиаудара Израиля по городу Газа Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press Клубы дыма после авиаудара Израиля по городу Газа Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press Клубы дыма после авиаудара Израиля по городу Газа Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press Клубы дыма после авиаудара Израиля по городу Газа Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press Клубы дыма после авиаудара Израиля по городу Газа Фото: IMAGO/Ali Hamad apaimages/Global Look Press Клубы дыма и пламени после того, как израильские войска нанесли удар по высотной башне в городе Газа Фото: IMAGO/Ali Hamad apaimages/Global Look Press Клубы дыма и пламени после того, как израильские войска нанесли удар по высотной башне в городе Газа Фото: IMAGO/Ali Hamad apaimages/Global Look Press Клубы дыма и пламени после того, как израильские войска нанесли удар по высотной башне в городе Газа Фото: IMAGO/Ali Hamad apaimages/Global Look Press Клубы дыма и пламени после того, как израильские войска нанесли удар по высотной башне в городе Газа Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press Обломки башни, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press Обломки башни, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press Обломки башни, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press Обломки башни, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press Обломки башни, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press Обломки башни, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: IMAGO/Omar Ashtawy apaimages/Global Look Press Разрушения, вызванные авиаударами Израиля по городу Газа Фото: IMAGO/Omar Ashtawy apaimages/Global Look Press Разрушения, вызванные авиаударами Израиля по городу Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа

Ранее представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявлял, что Израиль ждут тяжелые дни. По его словам, война с палестинскими радикалами будет сложной и израильской армии придется задействовать все свои ресурсы.