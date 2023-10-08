Эскалация напряженности на Ближнем Востоке полезна России, так как к ней будет приковано меньше внимания, рассказал военкор Александр Коц. В своем Telegram-канале он уточнил, для западных правительств Израиль важнее «капризной и непослушной» Украины, поэтому НАТО может перенаправить свои ресурсы в зону нового конфликта.
Как бы это цинично ни звучало, но чем серьезнее заруба будет на Ближнем Востоке, тем легче будет дышаться нам. Хотели открыть нам второй фронт в Закавказье — получите у себя. Там еще Тайвань на горизонте маячит. <...> Западный мир куда сильнее озабочен судьбой Израиля, нежели капризной и непослушной Украины. Многим хотелось бы соскочить с этого направления, и помощь Израилю стала бы уважительной причиной для переориентации своих усилий и ресурсов, — написал военкор.
В то же время Коц признал, что масштабный конфликт с привлечением арабских стран Москве совершенно не нужен. По его мнению, это может негативно отразиться на России, в списке союзников которой значатся Сирия и Иран.
Израиль подвергся массированному обстрелу со стороны палестинской группировки ХАМАС утром 7 октября. Также радикалам удалось занять несколько населенных пунктов рядом с сектором Газа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) развернула в ответ операцию «Железные мечи» и вскоре объявила, что ей удалось вернуть контроль над большей частью захваченных поселений.
Фото: IMAGO/Ali Hamad apaimages/Global Look Press
Клубы дыма и пламени после того, как израильские войска нанесли удар по высотной башне в городе Газа
Фото: IMAGO/Ali Hamad apaimages/Global Look Press
Клубы дыма и пламени после того, как израильские войска нанесли удар по высотной башне в городе Газа
Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press
Обломки башни, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа
Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press
Обломки башни, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа
Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press
Обломки башни, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа
Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа
Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа
Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа
Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа
Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа
Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа
Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа
Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа
Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа
Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа
Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа
Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа
Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа
Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа
Фото: IMAGO/Omar Ashtawy apaimages/Global Look Press
Разрушения, вызванные авиаударами Израиля по городу Газа
Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа
Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа
Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа
Ранее представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявлял, что Израиль ждут тяжелые дни. По его словам, война с палестинскими радикалами будет сложной и израильской армии придется задействовать все свои ресурсы.