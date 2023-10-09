Военэксперт усомнился в готовности Ирана поставлять оружие ХАМАС Военэксперт Леонков напомнил о различиях в идеологии Ирана и палестинцев

Фото: Iranian Defence Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иран вряд ли займется поставками оружия в Палестину, высказал мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. Он объяснил это различием религиозных идеологий между палестинским движением ХАМАС и Ираном.

ХАМАС — это суннитское религиозное направление в исламе, а Иран — это шииты. По этой причине между ними вряд ли произойдет какое-либо военно-техническое сотрудничество, — сказал Леонков.

Военэксперт добавил, что ХАМАС имеет других спонсоров, среди которых могут быть американцы.

В Сети гуляет документ, что ХАМАС спонсировали те же самые Соединенные Штаты. Может быть, это спонсорство было для того, чтобы ХАМАС больше не воевало, но, видимо, эти деньги все-таки пошли на вооружение, — подчеркнул Леонков.

Он также отметил, что если бы иранцы были сторонниками или стороной войны с Израилем, то вряд ли бы они пользовались парамилитарными вооруженными силами, как это делают бойцы ХАМАС.

Они бы ударили по Израилю своими баллистическими ракетами и не рисковали жизнями подконтрольных им группировок, — заявил Леонков.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди высокопоставленных членов движения ХАМАС сообщила, что Иран помогал палестинской группировке в планировании атак на Израиль. Однако в Тегеране опровергли причастность к палестино-израильскому конфликту.