Военэксперт рассказал, какой ответ Израиль готовит ХАМАС Военэксперт Литвиненко: Израиль нанесет масштабные удары по объектам ХАМАС

Фото: IMAGO/FADI AMUN/Global Look Press

Армия обороны Израиля

Израиль продолжит наносить мощные боевые удары по объектам ХАМАС в Палестине, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт полковник Виктор Литвиненко. Он уточнил, что сейчас израильская армия наносит удары для того, чтобы сломить экономический потенциал ХАМАС. При этом эксперт считает, что военный конфликт будет носить затяжной характер.

Сейчас они (ЦАХАЛ. — NEWS.ru) пошли по пути дальних боевых ударов, эти удары предназначены для того, чтобы сломить экономический потенциал и управление сухопутных группировок. Израиль продолжит наносить мощные боевые удары, хотя полагаю, что боевые действия там будут все-таки нести длительный характер. Военные подчиняются политикам, — отметил полковник.

Он подчеркнул, что израильская армия технически лучше вооружена. Отдельно Литвиненко упомянул систему противоракетной обороны «Железный купол». По его словам, именно благодаря ей Израиль защищен на 90–95%. При этом военэксперт заявил, что движение ХАМАС тоже хорошо вооружено. Он отметил, что палестинцы имеют свою артиллерию и танки, но самое главное — у них есть идеологическая поддержка.

Люди верят, что эти земли отобраны у них незаконно и их нужно забрать, — сказал Литвиненко.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного диалога с президентом США Джо Байденом заявил о планах ввести сухопутные войска на территорию Газы. Отмечается, что американский лидер не стал отговаривать Нетаньяху о проведении наземных боевых действий.