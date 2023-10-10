Военэксперт раскрыл единственное преимущество ХАМАС над Израилем в Газе Военэксперт Попов: преимущество ХАМАС в боях с ЦАХАЛ — городская застройка Газы

Фото: Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

У палестинского движения ХАМАС в условиях плотной городской застройки при отражении атак Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) будут преимущества, поскольку они хорошо ориентируются на местности, а оперативность их действий будет сильно выше из-за хорошо налаженной системы коммуникаций, в том числе подземных, заявил в беседе с NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ генерал-майор в отставке Владимир Попов. Он подчеркнул, что преимущества у ХАМАС при боях в Газе будет только в том случае, если Израиль не станет применять артиллерию и авиацию.

В условиях плотной городской застройки у ХАМАС, если не применять авиацию и тяжелую артиллерию, будут определенные преимущества, так как они лучше знают сектор Газа, районы, где они базируются, тренируются и просто живут. <...> Они, вероятно, наладили систему коммуникаций, в том числе подземных: подвалы, ходы, убежища, переходы. В этом случае оперативность у ХАМАС будет выше при отражении атак, — сказал собеседник.

Ранее международный представитель ЦАХАЛ подполковник Джонатан Конрикус заявил, что армия поставила перед собой цель сделать так, чтобы у ХАМАС «не было никакого военного потенциала к концу войны». Он добавил, что боевые действия усиливаются вокруг сектора Газа.

До этого израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что основная цель Армии обороны Израиля заключается в уничтожении всех объектов палестинской группировки ХАМАС на территории сектора Газа. По его словам, военным был отдан приказ увеличить интенсивность атак по региону. Он распорядился о полной блокаде сектора Газа. В частности, в регион не будут поставляться продовольствие, электроэнергия и газ.