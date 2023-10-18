Военэксперт предсказал дальнейшие шаги Ирана после атаки по больнице в Газе Военэксперт Прохватилов: Иран может мотивировать «Хезболлу» на удары по Израилю

Фото: Ammar Safarjalani/XinHua/Global Look Press

Иран не отправит свои войска воевать против Израиля после атаки на больницу в секторе Газа, но может мотивировать подконтрольную «Хезболлу» на удары против ЦАХАЛ, заявил NEWS.ru военный эксперт Владимир Прохватилов. По его словам, это боеспособное подразделение, которое не хуже, а может даже лучше ХАМАС.

Иран не отправит свои войска воевать против Израиля. Помимо всего прочего ведутся секретные переговоры Ирана и США об урегулировании конфликта между ними по поводу ядерной сделки. Но Иран может мотивировать подконтрольную ему «Хезболлу». Насколько я помню, их обучали ребята из «Вагнера». Это боеспособное подразделение, не хуже ХАМАС, а может даже сильнее, — сказал Прохватилов.

Ранее Иран поднял черный флаг мести над мавзолеем имама Резы в городе Мешхед после атаки на больницу в секторе Газа. Всего пострадали по меньшей мере 800 человек, по данным Министерства здравоохранения палестинского анклава, все они были гражданскими лицами.

В ЦАХАЛ завили, что к трагедии привел неудачный запуск ракеты с палестинской стороны, и виновно в этом движение «Исламский джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). В пресс-службе организации заявили, что «Исламский джихад» не причастен к обстрелу больницы, а Тель-Авив пытается снять с себя вину за содеянное.