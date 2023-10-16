Военэксперт оценил шансы армии Израиля победить ХАМАС Военэксперт Дандыкин: армии Израиля будет непросто победить ХАМАС

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет непросто победить палестинское движение ХАМАС, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. Комментируя ситуацию «360», он подчеркнул, что на данный момент было призвано около 360 тысяч резервистов, но даже численное преимущество не оказывает большое влияние на успехи ЦАХАЛ в зоне боевых действий.

Скорее всего, 200 представителей ЦАХАЛ попали в плен. Никто не говорил, что будет просто, несмотря на подавляющее преимущество армии Израиля. Призваны 360 тысяч резервистов. Есть воздушно-морские силы, которые еще не очень задействовали, — уточнил эксперт.

Дандыкин также отметил, что ХАМАС оказалось более искусно в боях, палестинские военные лучше знают территорию в секторе Газа и вдоль него. Кроме того, военный эксперт уточнил, что, если ЦАХАЛ удастся зачистить районы, останется «территория под землей со всеми вытекающими последствиями». Он предрек огромные потери со стороны израильского и палестинского мирного населения.

Пресс-секретарь ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари ранее заявил, что в плену у бойцов палестинского движения ХАМАС находятся 199 заложников. По его словам, среди пленных много детей, женщин и стариков.