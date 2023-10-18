Военэксперт оценил вероятность войны всех арабских стран против Израиля Военный эксперт Прохватилов: арабские страны не объединятся против Израиля

Фото: Yousef Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Арабы всего мира не объединятся против ЦАХАЛ, потому что Израиль обладает достаточным запасом ядерных боеголовок, заявил NEWS.ru военный эксперт Владимир Прохватилов. По его словам, удары по больнице в секторе Газа являются провокацией с двойным дном. Военный эксперт напомнил, что Израиль приостановил наземную операцию, чтобы жители Газы могли эвакуироваться, но Египет не пускает палестинцев на свою территорию, боясь расширения конфликта.

Тотального джихада не будет. Я думаю, конфликт будет видоизменяться. Израиль приостановил наземную операцию якобы для того, чтобы мирные жители могли эвакуироваться, но Египет не пускает палестинцев, строит заграждения. Им это не нужно, потому что тогда это будет расширение территории конфликта, — считает Прохватилов.

Военный эксперт добавил, что постоянные обстрелы сектора Газа и превращение его в руины делают наземную операцию проблематичной, потому что в этом случае ХАМАС будет легче защищать территорию Газы.

Они будут штурмовать город, где, по разным подсчетам, 40 тысяч бойцов ХАМАС, вооруженных легким стрелковым оружием и различными разновидностями фаустпатронов? Это становится очень проблемно, если танки и артиллерия в сектор Газа не смогут войти. Я думаю, конфликт замрет. Сейчас Байден прилетел в Тель-Авив, ХАМАС удары не наносит, они же не самоубийцы. В большую долгосрочную войну конфликт Израиля и Палестины не превратится, — отметил Прохватилов.

Ранее Армия обороны Израиля опубликовала расшифровку разговора, как утверждается, двух участников ХАМАС, которые обсуждают удар по больнице «Аль-Ахли» в Газе. Согласно записи, палестинские бойцы приходят к выводу, что боеприпас принадлежал палестинской группировке «Исламский джихад» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена). По их словам, на это указывают осколки ракеты.