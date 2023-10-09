Военэксперт оценил эффективность израильского «Железного купола» Военэксперт Литовкин: «Железный купол» эффективен вопреки пропущенным ракетам

Фото: Saeed Qaq/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Железный купол» — тактическая система ПРО

Эффективность израильской системы противоракетной обороны «Железный купол» по-прежнему не вызывает сомнений, несмотря на пропущенные ракеты ХАМАС, подчеркнул в беседе с Lenta.ru военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. По его словам, ни одна система ПРО, даже самая совершенная в мире, не может на 100% противостоять нескольким тысячам ударов, нанесенным одновременно.

«Железный купол» — хорошая система. Но когда на тебя летит пять тысяч ракет, не поможет ни один купол. <...> Дело в том, что не бывает абсолютного оружия, не бывает абсолютного щита. Так что «Железный купол» все равно сыграл свою роль, — высказал мнение Литовкин.

Он добавил, что огромное количество выпущенных по Израилю палестинских ракет говорит о хорошей и длительной подготовке ХАМАС к удару. При этом эксперт напомнил, что Израиль обладает достаточным количеством оружия для нанесения ответного нокаутирующего удара по Палестине, в частности по сектору Газа.

Но конечно, серьезным ударом стало то, что разведка проморгала подготовку Палестины к конфликту, это большая репутационная потеря. Я все равно думаю, что Израиль быстро придет в себя и победит ХАМАС. Хотя жертв уже много, и это страшно, — резюмировал Литовкин.

Ранее американская газета The Washington Post сообщила со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, что Армия обороны Израиля в ближайшее время может начать наземную операцию в секторе Газа. По данным издания, вторжение произойдет в ближайшие сутки или двое.