«Водичка тепленькая»: чемпион из России поплавал по затопленному Дубаю Российский чемпион Мордовцев поплавал по затопленному Дубаю

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Чемпион мира по зимнему плаванию Марк Мордовцев совершил импровизированный заплыв по затопленному из-за сильнейших дождей Дубаю. Вода, по его словам, оказалась теплой. Соответствующее видео мужчина, который приехал в страну на отдых со своей возлюбленной, разместил в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Водичка тепленькая, — сказал он.

Ранее стало известно, что граждане России на несколько часов застряли в торговых центрах Дубая, затопленных из-за мощных ураганов и ливней. Семьи с детьми не могли добраться до отелей и апартаментов. Также в городе перестал работать общественный транспорт, люди передвигаются на частных такси или на машинах. Местные власти ввели в ОАЭ оранжевый уровень опасности до вечера 17 апреля.

До этого национальное управление по чрезвычайным ситуациям ОАЭ призвало жителей Дубая оставаться дома из-за сильных дождей. В городе перекрыты некоторые трассы, в аэропорту перенаправили или отложили почти 20 рейсов. Также сообщалось о затоплении станции метро Onpassive и отмене футбольных матчей, которые были запланированы на 16 апреля.

Кроме того, авиакомпания FlyDubai отменила все рейсы из Дубая до 17 апреля на фоне проливных дождей, нахлынувших на Объединенные Арабские Эмираты. В пресс-релизе госкорпорации уточнили, что суровые погодные условия в регионе сохранятся всю ночь вплоть до завтрашнего дня, 17 апреля.