Во ВШЭ объяснили отказ Совбеза ООН поддержать Россию по Палестине Востоковед Чупрыгин: Израиль не собирается прекращать огонь

Израиль продолжит операцию в секторе Газа, чтобы предотвратить последующие обострения конфликтов в регионе, рассказал NEWS.ru востоковед из Высшей школы экономики (ВШЭ) Андрей Чупрыгин. По его мнению, изначально было ясно, что резолюцию о прекращении огня в Газе без осуждения действий ХАМАС Совет Безопасности ООН не примут.

Израиль сейчас не собирается прекращать огонь. Представьте, что к вам в дом врываются вооруженные люди, которые всех убивают, режут, насилуют вашу жену и убивают детей. Если вы не ответите на эти действия, придут другие вооруженные группы. Так рассуждает политическое руководство Израиля, - сказал Чупрыгин.

Помимо этого, Тель-Авив опирается на сильную поддержку Запада, добавил востоковед. В то же время, указал он, наземная операция Израиля в Газе пока не началась.

Что может сделать ООН? Использовать свои гуманитарные рычаги. Почему они до сих пор не задействованы – загадка. Решения в ООН принимают представители государств-членов. То есть даже в этом вопросе они не могут сойтись, - отметил эксперт.

Также аналитик добавил, что членство в БРИКС не обязывает соглашаться во всех вопросах со странами организации, комментируя решение Бразилии воздержаться от голосования по российской резолюции.

Накануне Совет Безопасности ООН отклонил проект российской резолюции по урегулированию палестино-израильского конфликта. В документе предполагалось призвать к немедленному прекращению огня и освобождению пленных. Резолюция не набрала необходимых 9 из 15 голосов. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что не поддерживает резолюцию России, так как там не содержится осуждения действий ХАМАС.