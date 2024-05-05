Во время снисхождения Благодатного огня произош Neostrategy.gr: греческого полицейского задержали в храме Гроба Господня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники израильских правоохранительных органов задержали полицейского из охраны генконсула Греции во время церемонии снисхождения Благодатного огня в храме Гроба Господня, информировал портал neostrategy.gr. По данным СМИ, мужчину освободили только после вмешательства греческого МИД.

Арест произошел на глазах у сотен паломников, а также греческой делегации во главе с заместителем министра иностранных дел Йоргосом Коцирасом. Но никто из них не выразил протеста, как и официальные Афины, — говорится в статье.

Изначально МИД Греции ограничился заявлением о расследовании обстоятельств инцидента. Позже появилось сообщение, что греческий полицейский был освобожден, уточнили в СМИ.

Задержанного мужчину могли арестовать после жалобы на ссору, предположило информационное агентство Anadolu. Журналисты напомнили, что при снисхождении Благодатного огня нередки споры представителей других церквей.

Если полицейский, принадлежащий к греческому консульству в Иерусалиме, просто пытался выполнить свою работу, вмешиваясь в хаос, который обычно происходит в храме, его арест недопустим, — констатировали авторы публикации.

Ранее сообщалось, что в Афинах полностью оправдали греческого журналиста Димитриса Аликакоса, который, по его утверждению, раскрыл тайну происхождения Благодатного огня и в течение пяти лет принимал участие в судебных заседаниях. В 2019 году он опубликовал книгу, оспаривающую это чудо.