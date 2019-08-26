В Израиле продолжают обсуждать подбор премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху преемников. Несмотря на то, что явных признаков готовности покинуть пост он пока не демонстрирует, в кулуарных разговорах глава правительства упоминает две фигуры, которые могли бы занять его место в среднесрочной перспективе. Это израильский посол в США Рон Дермер и директор МОССАД Йосси Коэн. Второй, как полагают инсайдеры, имеет наибольшие шансы на то, чтобы стать премьер-министром.

Премьерство Нетаньяху — самое долгое за всю историю Израиля, однако есть основания полагать, что вскоре он покинет свой пост. Виной тому антикоррупционное расследование, первые подвижки по которому могут появиться уже этой осенью. Нетаньяху, как известно, выступает фигурантом.

Есть два человека, которых я считаю подходящими для того, чтобы руководить Государством Израиль. Это Йосси Коэн и Рон Дермер, — цитирует популярный новостной портал Walla! слова премьер-министра.

Политик вроде как сказал это в разговоре с приближёнными. Высказывание выглядит как сенсация. Нетаньяху давно обвиняют в том, что он давит на потенциальных соперников в возглавляемой им партии «Ликуд» («Консолидация»).

Источники издания Walla! полагают, что 48-летний Дермер не заинтересован в столь громкой политической карьере, особенно сейчас, на закате дипломатической службы. Однако опытный разведчик Коэн вполне может согласиться на то, чтобы побороться за высшую политическую должность, хотя сам он говорит, что у него таких амбиций нет.

Коэну 57 лет. Он возглавил силовое ведомство в 2016 году, сменив на этом посту Тамира Пардо. В последнее время Коэн был сосредоточен на противостоянии ядерным амбициям Ирана и разморозке дипломатических связей с государствами Персидского залива.

Впрочем, определённый бэкграунд в «иранском» вопросе есть и у Дермера. Будучи доверенным лицом Нетаньяху, он выступал против иранского ядерного соглашения, подписанного в 2015 году Тегераном и шестью международными посредниками, включая США. Именно он организовал выступление Нетаньяху в Конгрессе в 2015 году, где тот перечислил аргументы против заключения соответствующих договорённостей. Дермер начал исполнять обязанности посла в Вашингтоне в 2013 году, вскоре после того, как 44-й президент США Барак Обама во второй раз занял кресло в Овальном кабинете. Дермер говорил, что он намерен завершить службу после сентябрьских выборов в Кнессет.

Рон Дермер facebook.com/ambdermer

Коэн действительно выглядит более востребованной фигурой — особенно сейчас, когда Израиль пытается менять свою антииранскую стратегию и готовится к ведению боевых действий на нескольких фронтах сразу. Коэн — 12-й по счёту директор МОССАДа. С августа 2013 года он руководил Советом по национальной безопасности страны, а до этого на протяжении трёх десятилетий работал в разведывательном ведомстве, занимая различные должности, в том числе — в руководстве департамента, который курировал работу агентов по всему миру. Известно, что Коэн был главой миссии МОССАДа в Европе, а в должности советника по нацбезопасности координировал контакты с американским руководством во всём, что касалось иранской «ядерной сделки».

После его вступления в должность главы разведки, пресса отмечала, что задача Коэна — «сбросить с себя личину лояльного чиновника и сказать премьер-министру вещи, которые тому неприятно будет слышать». Вряд ли можно с уверенностью сказать, что Коэну это удалось.

Свою службу в МОССАД он начал в 1982 году, после курса вербовки агентов. После этого будущий глава разведки был назначен руководителем агентурного отдела «Цомет». В начале нулевых Коэн брал бессрочный отпуск по семейным обстоятельствам, которые, как считается, были связаны с болезнью сына. В 2002 году он вернулся на службу, и уже в 2006 году занял должность главы управления по оперативной работе.

Можно предполагать, что подобный «кадровый» опыт мог бы помочь Коэну сформировать достаточно эффективный кабинет министров в том случае, если он действительно окажется на посту главы правительства. Сам Нетаньяху зарекомендовал себя как чересчур конфликтного политика, с которым не хотят работать даже бывшие соратники. Впрочем, с уверенностью о назначении премьера можно будет говорить только после того, как станет известна судьба антикоррупционных обвинений против Нетаньяху.