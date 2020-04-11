Власти Турции запретили жителям покидать дома в течение 48 часов

https://static.news.ru/photo/378f123e-7bf9-11ea-95ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Abdurrahman Antakyali/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Турции ввели новые меры по сдерживанию распространения коронавируса. Начиная с полуночи пятницы до полуночи воскресенья всем гражданам запрещается выходить из дома.

Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на заявление министерства внутренних дел. Запрет распространяется на десятки городов, включая Стамбул и столицу Анкару.

Однако это решение властей спровоцировало обратный эффект. Люди толпами вышли на улицы и пошли в магазины, чтобы закупить продукты на ближайшие два дня.

На сегодняшний день в Турции зарегистрировано 47299 случаев заболевания COVID-19, большинство из которых находится в Стамбуле, где проживает более 15 млн человек. За последние сутки было выявлено 4747 новых случаев инфицирования, умерли 98 человек. Общее число погибших достигло 1006 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что начало июня является сроком, когда в России может завершиться эпидемия COVID-19. Причём это является самым оптимистичным прогнозом, заявил ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев. Он считает, что сценарий окончания пандемии во многом зависит от того, насколько дисциплинированно россияне будут соблюдать самоизоляцию.