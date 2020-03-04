https://static.news.ru/photo/747e7a1c-5e4a-11ea-9dca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Турция назвала не легитимными выборы в парламент Сирии, которые хочет провести в апреле президент страны Башар Асад. Об этом заявил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.

Выборы, которые сирийский режим планирует провести в апреле, не будут легитимными ни для нас, ни для сирийского народа, ни для международного сообщества, — заявил Калын, сообщает ТАСС.

NEWS.ru писал, что президент Сирии Башар Асад считает, что его страна не совершала никаких враждебных действий в отношении Турции. Он подчеркнул, что между странами идёт взаимное проникновение культур, обусловленное исторически, поэтому появление серьёзных разногласий нелогично.

28 февраля сирийские военные нанесли удар по позициям террористов в Идлибе. Среди них были турецкие военные. После этого Анкара начала на северо-западе Сирии военную операцию «Весенний щит».