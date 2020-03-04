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Боевики, базирующиеся в Идлибе, пытались устроить провокацию с использованием химоружия. Об этом рассказали в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

По данным ЦПВС, группа террористов предприняла попытку взорвать боеприпасы вместе с ёмкостями, наполненными химическими веществами. Однако злоумышленники сами получили ожоги из-за того, что нарушили герметичность одной из бочек, передаёт РИА...