Фото: Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Граждане и резиденты Саудовской Аравии временно не смогут совершать малое паломничество в Мекку и посещать мечеть Пророка в Медине.

Ограничительные меры приняты для предотвращения распространения коронавируса, заявили в МВД королевства.

Как писал NEWS.ru, 27 февраля Эр-Рияд сообщил, что в Саудовскую Аравию перестанут пускать людей, прибывших с целью совершения малого паломничества — посещения Мекки или Медины. 3 марта власти уточнили, что в аэропортах ужесточат проверку жителей стран Персидского залива. Первым заражённым новым типом вируса в королевстве стал пациент, вернувшийся из Ирана.

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