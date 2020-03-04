Граждане и резиденты Саудовской Аравии временно не смогут совершать малое паломничество в Мекку и посещать мечеть Пророка в Медине.
Ограничительные меры приняты для предотвращения распространения коронавируса,
Как писал NEWS.ru, 27 февраля Эр-Рияд сообщил, что в Саудовскую Аравию перестанут пускать людей, прибывших с целью совершения малого паломничества — посещения Мекки или Медины. 3 марта власти уточнили, что в аэропортах ужесточат проверку жителей стран Персидского залива. Первым заражённым новым типом вируса в королевстве стал пациент, вернувшийся из Ирана.
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