https://static.news.ru/photo/f809252e-5d8e-11ea-912c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Simon Kremer/dpa/Global Look Press

Саудовская Аравия ужесточила меры безопасности из-за риска распространения коронавируса. Они коснутся жителей стран Персидского залива, а именно в их отношении будет ужесточена проверка в аэропортах.

Приняты дополнительные превентивные меры на пропускных пунктах на границе в отношении тех, кто посещал страны с высокой заболеваемостью новым коронавирусом, — цитирует РИА Новости сообщение МВД королевства.

О первом заболевшем коронавирусом в Саудовской Аравии стало известно 2 марта 2020 года. Инцидент произошёл в Тунисе.

NEWS.ru информировал ранее, что в Италии количество заразившихся коронавирусом составило более 1700, скончались 34 человека.