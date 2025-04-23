Власти раскрыли точное число пострадавших из-за землетрясения в Стамбуле Habertürk: 151 человек пострадал в результате землетрясения в Стамбуле

Фото: AP/TASS

151 человек пострадал в результате землетрясения в Стамбуле магнитудой 6,2, погибших нет, приводит заявление властей провинции телеканал Habertürk. Отмечается, что преимущественно люди получали травмы из-за паники.

Продолжается лечение 151 гражданина. <...> Их жизням ничего не угрожает. Жертв нет. Разрушений жилых домов в городе в целом нет, — сказано в материале.

Среди пострадавших есть человек с тяжелыми ранениями, передает канал. Инцидент произошел в районе к северу от центральной, исторической части Стамбула. Мужчина, упавший на бетонный пол, получил тяжелые травмы. Скорая помощь, прибывшая на место происшествия по сообщению очевидцев, госпитализировала его. В материале сказано, что после землетрясения «не зарегистрировано никаких негативных последствий, которые могли бы повлиять на энергоснабжение, газовую инфраструктуру, водоснабжение и канализацию».

Ранее в Сети появились кадры последствий землетрясений в Турции. На опубликованном видео можно рассмотреть раскачивающиеся стены внутри здания, также слышен сильный грохот. До этого в популярном среди туристов Стамбуле зафиксировали несколько сильных землетрясений подряд.