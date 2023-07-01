Власти Палестины поддержали Путина на фоне попытки мятежа ЧВК «Вагнер»

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин созвонился с главой палестинской автономии Махмудом Аббассом, сообщает пресс-служба Кремля. В ходе диалога ближневосточный лидер поддержал действия российских властей по защите законности и конституционного порядка после попытки мятежа ЧВК «Вагнер».

Палестинский лидер заявил о своей полной поддержке действий российского руководства по защите конституционного строя и правопорядка, предпринятых в ходе событий 24 июня, — указано в сообщении.

Ранее президент Ирана Ибрахим Раиси также выразил полную поддержку российскому руководству после попытки мятежа в РФ 24 июня. Также стороны обсудили перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества. Путин поздравил руководство и народ Ирана с наступающим праздником Курбан-байрам.

До этого эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани в ходе телефонного разговора с Путиным поддержал действия российского руководства в связи с событиями 24 июня.

24 июня Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Путин проинформировал лидера Турции об обстановке в стране после попытки мятежа в РФ. Эрдоган выразил полную поддержку действиям российского руководства.