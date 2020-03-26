https://static.news.ru/photo/54e8d848-6f5f-11ea-94c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Karol Kozlowski/imageBROKER.com/Global Look Press

Власти Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) дали российским авиакомпаниям разрешение на вывоз застрявших в стране туристов из РФ. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Эмираты дали разрешение на пять рейсов. Спасибо, Абу-Даби, — написала она в Facebook.

Захарова добавила, что посольство РФ в ОАЭ ожидает от властей страны выдачи документов на пролёт.

Ранее стало известно, что в Эмиратах зафиксированы по меньшей мере 150 случаев заражения коронавирусом. Инфекция была выявлена у пяти граждан РФ, вернувшихся из ближневосточной страны.

Полёты между Россией и ОАЭ были приостановлены в связи с пандемией. Как писал NEWS.ru, власти Эмиратов не разрешили самолёту авиакомпании «Победа» приземлиться в Дубае, хотя полёт был согласован. В итоге борт совершил посадку в Махачкале.

Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли два человека. В мире заразились более 472 тысяч. Жертвами болезни стали 21,3 тысячи человек, выздоровели свыше 114 тысяч.