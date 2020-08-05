Власти назвали предварительную сумму ущерба от взрыва в порту Бейрута

https://static.news.ru/photo/a6a90650-d74a-11ea-a451-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marwan Naamani/dpa/global Look Press

Губернатор провинции Бейрут Марван Аббуд заявил, что сумма ущерба от взрыва в Бейруте может достичь $15 млрд.

Ущерб, причинённый взрывом, может быть больше объявленного. Он может достигать $15 млрд, — рассказал глава провинции.

Он отметил, что в результате ЧП половина Бейрута оказалась разрушена. Власти планируют без внешней помощи справиться с кризисом продовольствия, поскольку в городе имеется «некоторый запаса зерна», сообщает телеканал Al-Hadath.

NEWS.ru писал, что при взрыва в порту Бейрута погибли по меньшей мере 135 человек. Число пострадавших возросло и достигло пяти тысяч. Пропавшими без вести являются десятки человек.

Мощный взрыв произошёл 4 августа. Были разрушены и повреждены дома в радиусе десятка километров. Больницы не справляются с нагрузкой. 5 августа в стране объявлен траур.

Местные власти заявили, что в порту взорвались 2700 тонн аммиачной селитры. Она была конфискована в 2014 году. Детонация могла произойти во время сварочных работ. Власти Ливана планируют завершить расследование ЧП в течение пяти дней. Возможной причиной взрыва названа халатность. Многие сотрудники порта помещены под домашний арест.