Власти Ливана вводят режим ЧС из-за вспышки COVID-19

https://static.news.ru/photo/9335be10-5431-11eb-bf77-fa163e074e61_660.jpg Фото: PPI/Global Look Press

Высший совет по безопасности Ливана вводит режим чрезвычайной ситуации по всей стране с 14 по 25 января. Такое решение принято в связи со вспышкой COVID-19.

Согласно решению совета, режим ЧС может быть продлён в случае необходимости, — говорится в сообщении телеканала «Аль-Джадид».

В период действия режима ЧС международный аэропорт будет продолжать свою работу. При этом все прибывающие граждане обязаны неделю находиться на изоляции в определённых гостиницах.

По состоянию на 11 января в Ливане зафиксировано 219 296 случаев COVID-19. Общее число смертей составляет 1606. Полностью излечились от заболевания 142 239 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» впервые зарегистрировали на Ближнем Востоке. Препарат разрешили использовать на территории частично признанного Государства Палестина, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), который участвовал в разработке медикамента.