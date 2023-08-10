Власти Кувейта запретили показ комедии «Барби»

Фото: Warner Bros/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министерство информации и культуры Кувейта запретило показ фильма «Барби» на территории страны, сообщает информационное агентство CUNA со ссылкой на заявление главы ведомства Лафи ас-Суби. По словам министра, причиной запрета картины стало ее несоответствие моральным нормам и распространение идей, противоречащих традиционным для жителей страны ценностям.

[Комитет по надзору за фильмами стремится] предотвращать все, что оскорбляет нормы морали или подстрекает к нарушению общественного порядка, обычаев и традиций и продвигает чуждые обществу идеи, — рассказал ас-Суби.

Помимо Кувейта, кинокомедию также запретят и на территории Ливана, сообщает агентство Reuters. Министр культуры страны Мохаммед Мортада утверждает, что фильм попал в список запрещенных из-за продвижения отказа от отцовской опеки, высмеивания роли матери и пропаганды гомосексуальных отношений.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая ранее заявила, что кукла Барби пропагандирует у детей анорексию и иные заболевания. По ее словам, дети используют опасные способы, чтобы быть похожими на игрушку. В свою очередь специалист факультета дошкольной педагогики и психологии МПГУ Татьяна Семенова считает, что девочки, игравшие в эту куклу, отказываются от создания семьи.