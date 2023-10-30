Власти Израиля заявили, что следят за событиями в Дагестане МИД Израиля призвал власти РФ обеспечить безопасность израильтян и евреев

Фото: IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

Власти Израиля следят за развитием событий в Дагестане, где в аэропорту Махачкалы проходит антиизраильская акция протеста, говорится в совместном заявлении МИД еврейского государства и канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Представители израильского руководства выразили надежду, что правоохранительные органы РФ обеспечат израильтянам и евреям необходимую защиту.

Аппарат премьер-министра, МИД и Совет национальной безопасности следят за развитием событий в Дагестане на юге России. Израиль ожидает, что российские правоохранительные органы защитят безопасность всех израильских граждан и евреев, где бы они ни находились, и будут решительно действовать против погромщиков и дикого подстрекательства, направленного против евреев и израильтян, — говорится в заявлении.

Там также указано, что посол Израиля в РФ Алекс Бен Цви «работает с властями России над обеспечением безопасности» сограждан в стране.

Ранее главный раввин РФ Берл Лазар на фоне беспорядков в Дагестане заявил, что верующие разных конфессий должны сделать все возможное и не позволить экстремистам «сжечь мосты дружбы» между народами России. Как считает Лазар, происходящим беспорядкам предшествовала «пропаганда экстремизма» в интернете. Он выразил уверенность, что действия радикалов получат отпор со стороны полицейских.

В свою очередь, президиум Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ обратился к последователям ислама с просьбой не поддаваться на призывы и действия, направленные на преследование граждан по национальному и религиозному принципу. Такое заявление было выпущено в связи с антисемитскими происшествиями в российских регионах на фоне обострения палестино-израильского конфликта.