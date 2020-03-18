https://static.news.ru/photo/9f87b652-693e-11ea-ae0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/Ariel Schalit/ТАСС

Управление народонаселения и иммиграции Израиля заявило о закрытии границ для иностранных граждан. Страна будет изолирована сроком на две недели.

Начиная с сегодняшнего дня (18 марта. — NEWS.ru) въезд иностранцев в Израиль не будет разрешён, даже если они смогут доказать, что будут оставаться на карантине, — говорится в сообщении властей.

Однако граждане Израиля смогут попасть на территорию государства беспрепятственно. Соответствующее решение было принято по рекомендации Минздрава. Оно вступило в силу сразу после публикации.

NEWS.ru сообщал ранее, что по обоюдному согласию США и Канада временно ограничили «необязательные передвижения» между двумя государствами.