Управление народонаселения и иммиграции Израиля заявило о закрытии границ для иностранных граждан. Страна будет изолирована сроком на две недели.
Начиная с сегодняшнего дня (18 марта. — NEWS.ru) въезд иностранцев в Израиль не будет разрешён, даже если они смогут доказать, что будут оставаться на карантине, — говорится в сообщении властей.
Однако граждане Израиля смогут попасть на территорию государства беспрепятственно. Соответствующее решение было принято по рекомендации Минздрава. Оно вступило в силу сразу после публикации.
NEWS.ru сообщал ранее, что по обоюдному согласию США и Канада временно ограничили «необязательные передвижения» между двумя государствами.
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