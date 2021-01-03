Власти Ирана заявили об активизации ИГ после убийства генерала Сулеймани

https://static.news.ru/photo/43af5b5c-4de3-11eb-82dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) активизировалась после операции Соединённых Штатов, в результате которой был убит генерал Касем Сулеймани. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Год назад враг номер один для экстремистов был трусливо убит. В то время как наш регион масштабно отмечает годовщину его кончины, напоминанием о том, что единственным, кто выгадал от его убийства, является ИГ, активизировавшее свою деятельность, — написал в Twitter глава иранского внешнеполитического ведомства.

A year ago today, ðð¯ð¦ð®ðº #1 of extremist terrorists was cowardly assassinated by the terrorist-in-chief.



As our region solemnly commemorates his one year passing, a reminder that the only beneficiary of his murder is Daesh (ISIS), which has only increased its activity since. pic.twitter.com/bt8pgDvXar — Javad Zarif (@JZarif) January 3, 2021

Военные и политики в Тегеране, несмотря на нанесение ударов по американской базе, заявляли о намерении продолжить мстить за смерть высокопоставленного военнослужащего. По словам президента Ирана Хасана Рухани, Иран не будет считать Сулеймани отомщённым до тех пор, пока Соединённые Штаты не покинут регион.

Ранее стало известно, что тысячи жителей Ирана и Ирака участвуют в демонстрациях, посвящённых годовщине гибели генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. В Тегеране участники акций несут транспаранты и портреты генерала. Вместе с ним они поминают заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса, который был убит в тот же день. Городские власти оформили ряд инсталляций, изображающих легковой автомобиль, в который попадает ракета.

Сулеймани был убит 3 января 2020 года во время ракетного удара США в районе аэропорта Багдада. Вместе с ним были убиты несколько сопровождавших его офицеров и аль-Мухандис. Тогда иранские войска нанесли ответные удары по базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиль в Ираке. В Тегеране также заявляли, что убийство Сулеймани будет обязательно отомщено, писал NEWS.ru.