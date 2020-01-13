Иранские власти узнали о том, украинский самолёт сбили ПВО страны, только 10 января, то есть за день до официального признания, заявил официальный представитель правительства Али Рабии.
По его словам, результаты расследовании были переданы властям в пятницу, после чего состоялось заседание Высшего совета нацбезопасности.
До 10 января никто, даже президент страны Хасан Роухани, не знал причину катастрофы самолёта, — подчеркнул он.
Рабии отметил, что после получении информации президент принял решение как можно скорее выступить с обращением к населению,
Ранее NEWS.ru писал, что причиной приезда в иранскую столицу Тегеран эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани стало предложение о компенсации родственникам 176 погибших при крушении самолёта Boeing «Международных украинских авиалиний». Речь идёт о сумме в $3 млрд.
Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни. На борту самолёта было 176 человек, никто из пассажиров и членов экипажа не выжил. Ответственность за крушение самолёта взяли на себя иранские военные. Они сбили воздушное судно, приняв его за вражеский борт. Глава ВКС КСИР, бригадный генерал Амир Али Хаджизаде
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен