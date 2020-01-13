https://static.news.ru/photo/827bb41e-35ea-11ea-a0f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Иранские власти узнали о том, украинский самолёт сбили ПВО страны, только 10 января, то есть за день до официального признания, заявил официальный представитель правительства Али Рабии.

По его словам, результаты расследовании были переданы властям в пятницу, после чего состоялось заседание Высшего совета нацбезопасности.

До 10 января никто, даже президент страны Хасан Роухани, не знал причину катастрофы самолёта, — подчеркнул он.

Рабии отметил, что после получении информации президент принял решение как можно скорее выступить с обращением к населению, передаёт IRIB.

Ранее NEWS.ru писал, что причиной приезда в иранскую столицу Тегеран эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани стало предложение о компенсации родственникам 176 погибших при крушении самолёта Boeing «Международных украинских авиалиний». Речь идёт о сумме в $3 млрд.