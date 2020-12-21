Власти Ирана опровергли передачу письма Джо Байдену

https://static.news.ru/photo/e7f37ed8-42e3-11eb-8958-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде сообщил, что никто из представителей органов власти страны не передавал посланий избранному президенту США Джо Байдену.

Это совершенно не соответствует действительности. Фактически новое правительство [в США] ещё не вступило в свои полномочия, чтобы мы хотели кому-то передавать послания или получать их, — цитирует дипломата ТАСС.

Хатибзаде добавил, что если бы иранская сторона хотела высказать мнение по ядерной сделке, она бы сделала это в совместной комиссии.

14 декабря заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибыл с визитом в Оман. Ряд СМИ сообщили, что дипломат мог передать представителю Байдена послание, в котором затрагивается тема возвращения Вашингтона к соблюдению условий ядерной сделки.

16 декабря США расширили санкционный список по Ирану, внеся в него гражданина Вьетнама и пять организаций, передавал NEWS.ru. Компании связаны с нефтегазовой сферой и зарегистрированы в ОАЭ, Вьетнаме и Китае. Белый дом считает, что эти организации поддерживают сырьевой сектор экономики Исламской Республики.