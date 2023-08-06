Власти Ирака заблокировали Telegram, опасаясь на личные данные граждан

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Правительство Ирака заблокировало на территории республики мессенджер Telegram, сообщает издание Shafaq. Свои действия власти объяснили необходимостью защитить персональные данные граждан.

Блокирование Telegram проведено на основании указаний компетентных органов, связанных с национальной безопасностью страны, а также с целью сохранения персональных данных граждан, что не соблюдалось упомянутым выше мессенджером, — сообщили журналисты, ссылаясь на данные Министерства связи Ирака.

В ведомстве также заявляли, что профильные структуры неоднократно требовали от администрации Telegram пресекать «утечку данных официальных государственных учреждений и личной информации иракцев», однако компания проигнорировала запросы властей.

Ранее жители Багдада вышли на протест против новой акции сожжения копии Корана, которую разрешила провести полиция Стокгольма 19 июля. Демонстранты ворвались в посольство Швеции, а затем захватили и подожгли здание. Никто из сотрудников посольства не пострадал. Представители дипмиссии Швеции в столице Ирака отказались давать комментарии по поводу случившегося. 30 июня в Багдаде прошла такая же демонстрация протеста. Позднее диппредставительство закрыли.