https://static.news.ru/photo/afc6b66a-6c7e-11ea-baaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Muhammed Qarout Idkaidek/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Иерусалиме приняли решение закрыть доступ на Храмовую гору. Причиной такого решения стал коронавирус.

Также были закрыты молельные залы в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Молитвы теперь проводят во внутреннем дворе мечети. Отмечается, что на закрытие ворот Муграби, через которые на гору поднимаются евреи, повлияло решение вакф (исламского совета).

Ранее власти Израиля ужесточили карантин в стране. Начиная с 19 марта 2020 года все рекомендации Минздрава носят обязательный характер.

NEWS.ru также писал, что спецслужбы в Израиле начали отслеживать перемещения заражённых коронавирусом пациентов.