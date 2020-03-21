В Иерусалиме приняли решение закрыть доступ на Храмовую гору. Причиной такого решения стал коронавирус.
Также были закрыты молельные залы в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Молитвы теперь проводят во внутреннем дворе мечети. Отмечается, что на закрытие ворот Муграби, через которые на гору поднимаются евреи, повлияло решение вакф (исламского совета).
Ранее власти Израиля ужесточили карантин в стране. Начиная с 19 марта 2020 года все рекомендации Минздрава носят обязательный характер.
NEWS.ru также писал, что спецслужбы в Израиле начали отслеживать перемещения заражённых коронавирусом пациентов.
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