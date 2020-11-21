Власти Франции высказались против вывода войск США из Ирака

https://static.news.ru/photo/d2ea6ae4-2cc0-11eb-9f27-fa163e074e61_660.jpg Фото: The U.S. Army/flickr.com

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан выступил против вывода американского военного контингента из Ирака.

Он назвал опасными намерения Вашингтона, поскольку террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России) окончательно не разгромлена.

ИГ ещё существует, и я удивился, когда узнал, что США могут вывести свои силы из Ирака, что будет опасно, — сказал министр в эфире телеканала LCI.

Некоторое время назад временный глава Пентагона Кристофер Миллер заявил, что численность американских военных в Ираке в начале 2021 года будет сокращена с трёх до двух с половиной тысяч человек. К маю в Вашингтоне планируют полностью вывести войска из Ирака и Афганистана.

Ранее NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп торопится вывести часть войск из стран Ближнего Востока назло своему политическому оппоненту, кандидату на пост главы государства от Демократической партии Джо Байдену. Таким образом он хочет закрепить своё наследие в качестве президента, завершившего цикл бесконечных войн США.

В американском сенате опасаются, что такой шаг может навредить американским союзникам в регионе, а также сыграть в пользу противников государства. В Афганистане против ухода военных США, считая, что таким образом Вашингтон подыгрывает талибам. В Ираке же, напротив, на этом настаивают после того, как американцы ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада.