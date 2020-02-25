Шесть новых случаев заражения COVID-19 выявлены в Бахрейне, общее число инфицированных коронавирусом в королевстве достигло восьми человек.
Власти страны ввели запрет на поездки граждан в Иран после того, как вирус нового типа был диагностирован у прибывших из республики транзитом через Дубай людей. Как
Ранее NEWS.ru писал, что международный аэропорт Бахрейна прекратил принимать рейсы из Дубая и Шарджи. Ограничение, введённое из-за распространения коронавируса, будет действовать в течение двух суток.
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