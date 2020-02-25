https://static.news.ru/photo/d841cb4c-57c6-11ea-8856-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Шесть новых случаев заражения COVID-19 выявлены в Бахрейне, общее число инфицированных коронавирусом в королевстве достигло восьми человек.

Власти страны ввели запрет на поездки граждан в Иран после того, как вирус нового типа был диагностирован у прибывших из республики транзитом через Дубай людей. Как отмечает Bahrain News Agency, всех заболевших изолировали от общества.

Ранее NEWS.ru писал, что международный аэропорт Бахрейна прекратил принимать рейсы из Дубая и Шарджи. Ограничение, введённое из-за распространения коронавируса, будет действовать в течение двух суток.