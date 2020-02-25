https://static.news.ru/photo/c988bee0-578e-11ea-bf57-fa163e074e61_660.jpg Фото: TimeOutBahrain/Global Look Press

Бахрейн прекратил принимать рейсы из аэропортов Дубая и Шарджи. Ограничения будут действовать в течение 48 часов и были введены из-за распространения коронавируса.

Прибывающие в международный аэропорт Бахрейна люди с подозрением на инфекцию будут проходить обследование. В случае выявления у них COVID-19 путешественники будут немедленно изолированы, уточняет Bahrain News Agency.

В ближневосточной стране заражение коронавирусом было диагностировано двум подданным королевства, прибывшим из Ирана. Их поместили на карантин, писал NEWS.ru.