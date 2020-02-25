Бахрейн прекратил принимать рейсы из аэропортов Дубая и Шарджи. Ограничения будут действовать в течение 48 часов и были введены из-за распространения коронавируса.
Прибывающие в международный аэропорт Бахрейна люди с подозрением на инфекцию будут проходить обследование. В случае выявления у них COVID-19 путешественники будут немедленно изолированы,
В ближневосточной стране заражение коронавирусом было диагностировано двум подданным королевства, прибывшим из Ирана. Их поместили на карантин, писал NEWS.ru.
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