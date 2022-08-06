Власти Афганистана не нашли тело главаря «Аль-Каиды» на месте удара США

Фото: Saifurahman Safi/Global Look Press

Тело главаря террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) Аймана аз-Завахири, о ликвидации которого объявили США, не найдено. Место его нахождения неизвестно, заявил представитель движения «Талибан» (признано в России террористическим, деятельность запрещена) Забихулла Муджахид, чьи слова приводит РИА Новости.

Мы не нашли никакого тела в месте, которое подверглось удару американского беспилотника, — сказал Муджахид.

США провели контртеррористическую операцию в Афганистане 2 августа. В Вашингтоне заявили, что аз-Завахири, который считается непосредственным организатором терактов 11 сентября 2001 года, уничтожен точечным ударом с беспилотника по его особняку в Кабуле. Президент США Джо Байден отметил, что операция была успешной, гражданское население Афганистана не пострадало.

В Госдепартаменте предупредили, что «Аль-Каида» и связанные с ней группировки могут попытаться отомстить за аз-Завахири. В связи с этим гражданам США порекомендовали проявлять повышенную бдительность в ходе зарубежных поездок. Сторонники террористов могут попытаться атаковать граждан США, личный состав вооруженных сил или объекты, считают в ведомстве.