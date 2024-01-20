Владельцы танкеров начали готовиться к кризису в Красном море Владельцы танкеров готовятся к затяжным перебоям с судоходством в Красном море

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Участники мирового рынка нефти, включая владельцев танкеров, готовятся к возможным проблемам с морскими перевозками в южной части Красного моря в свете атак хуситов на суда, передает Bloomberg. Также на ситуацию в регионе влияют удары по Йемену со стороны США и Великобритании.

По информации агентства, все больше танкеров, перевозящих сырую нефть и топливо, теперь арендуют для следования по измененным маршрутам. Это объясняется ударами со стороны США и Великобритании по хуситам в Йемене, которые усилили нестабильность в регионе.

Участники рынка рассказали, что аренда танкеров в некоторых случаях производится за месяц до отправления. Данные также показывают, что сейчас все больше судов арендуется для обхода опасных зон, направляясь в Азию вместо Европы. Некоторые партии иракской нефти были забронированы для перевозки на танкерах, обходящих Африку, утверждают авторы статьи.

Ранее член политбюро «Ансар Алла» Мухаммед аль-Бахити заявил, что судам России и Китая в Красном море ничего не угрожает, поскольку свободное судоходство играет важную роль для Йемена. По его словам, хуситы готовы обеспечивать безопасный морской проход плавсредствам.