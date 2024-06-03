ВКС России ударили по трем базам боевиков в Сирии ЦПВС: ВКС России ударили по трем базам боевиков в Хомс и Эль-Бишри в Сирии

Фото: MOD Russia/Global look press

Военно-космические силы РФ нанесли удары по скоплениям боевиков в Сирии, рассказал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов. По его словам, базы находились в провинциях Хомс и Эль-Бишри, передает пресс-служба ведомства.

2 июня ВКС России нанесли удары по трем выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горных массивов Аль-Амур в провинции Хомс и Эль-Бишри в провинции Дейр-Эз-Зор, — сказал он.

До этого российские военные нанесли удар по двум выявленным местам базирования боевиков в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии. Попов отметил, что подразделениями военной полиции РФ проведено патрулирование в провинции Ракка, Хасеке. Тогда же в идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел позиций сирийских правительственных войск. Огонь открыли террористические группировки.

Кроме того, ВКС ликвидировали на территории провинции Алеппо по меньшей мере 25 боевиков в лагере. Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить информировал, что уничтоженные террористы были причастны к обстрелам правительственных войск в ближневосточной республике. Кроме того, в идлибской зоне деэскалации зафиксировали один обстрел позиций правительственных войск САР.