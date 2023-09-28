ВКС России ударили по объектам террористов в Сирии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Воздушно-космические силы России нанесли удар по производственным цехам, местам хранения беспилотников и подземным укрытиям террористов в сирийской провинции Идлиб, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить в ходе брифинга. Вражеские БПЛА применялись для нападений на позиции правительственных сил и мирных жителей.

ВКС России 27 сентября 2023 года нанесены удары по объектам террористов в районе населенных пунктов Халлуба и Эль-Анкави в провинции Идлиб, — сказал Кулить.

Ранее стало известно, что два истребителя F-35 международной коалиции во главе с США допустили опасное сближение с российским Су-35 в небе над Сирией. Инцидент произошел на высоте около 6500 метров в районе Эт-Танф. Столкновение удалось предотвратить благодаря высокому профессионализму российского летчика, своевременно принявшего все необходимые меры.

Также сообщалось, что беспилотники международной коалиции во главе с США за сутки десять раз пересекли воздушное пространство Сирии, нарушив при этом протоколы деконфликтации. Кроме этого, в районе зоны Эт-Танф было зарегистрировано 18 нарушений.