ВКС России ударили по двум местам базирования боевиков в Сирии МО: ВКС России нанесли удар по двум базам боевиков в Дейр-эз-Зор в Сирии

Фото: МО РФ

Воздушно-космические силы России (ВКС РФ) нанесли удар по двум выявленным местам базирования боевиков в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии, сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС). Заместитель руководителя российского ЦПВС в Сирии генерал-майор Юрий Попов отметил, что подразделениями военной полиции РФ проведено патрулирование в провинции Ракка, Хасеке.

ВКС России нанесли удары по двум выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горных массивов Эль-Амур в провинции Хомс и Эль-Бишри в провинции Дейр-эз-Зор, — сказал он.

За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел позиций сирийских правительственных войск. Огонь открыли террористические группировки, заявил Попов.

Ранее он заверил, что российские и сирийские военные приняли меры в связи с появлением данных о готовящихся боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) ударах с применением дронов в ударном оснащении. По его словам, провокации запланированы в районах населенных пунктов Кансафра и Эль-Бара.

До этого Воздушно-космические силы России в провинции Идлиб уничтожили два места базирования боевиков. Операции прошли в районах населенных пунктов Басанкуль и Ашхани-Тахтани, уточнил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.