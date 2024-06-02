Воздушно-космические силы России (ВКС РФ) нанесли удар по двум выявленным местам базирования боевиков в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии, сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС). Заместитель руководителя российского ЦПВС в Сирии генерал-майор Юрий Попов отметил, что подразделениями военной полиции РФ проведено патрулирование в провинции Ракка, Хасеке.
ВКС России нанесли удары по двум выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горных массивов Эль-Амур в провинции Хомс и Эль-Бишри в провинции Дейр-эз-Зор, — сказал он.
За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел позиций сирийских правительственных войск. Огонь открыли террористические группировки, заявил Попов.
Ранее он заверил, что российские и сирийские военные приняли меры в связи с появлением данных о готовящихся боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) ударах с применением дронов в ударном оснащении. По его словам, провокации запланированы в районах населенных пунктов Кансафра и Эль-Бара.
До этого Воздушно-космические силы России в провинции Идлиб уничтожили два места базирования боевиков. Операции прошли в районах населенных пунктов Басанкуль и Ашхани-Тахтани, уточнил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.