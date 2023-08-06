ВКС РФ уничтожили штаб «Джабхат ан-Нусры» в районе Идлиба

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Воздушно-космические силы России уничтожили штаб «Джабхат ан-Нусры» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в районе Идлиба в Сирии, сообщил замруководителя центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. В штабе находились причастные к терактам против военных и мирного населения.

В районе города Идлиб совместным ударом ВКС России и ВВС САР уничтожен штаб террористической группировки «Джабхат ан-Нусра», — сказал Кулить.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Москва крайне обеспокоена сообщениями об активной подготовке террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра» смертников для терактов против объектов и патрулей Вооруженных сил России и Сирии. В МО РФ подчеркнули, что Военные примут решительные и жесткие меры в отношении боевиков, планирующих нападения на российских и сирийских военных.

Недавно беспилотный летательный аппарат MQ-9 коалиции во главе с США произвел опасное сближение с самолетом Су-34 ВКС России в небе над Сирией. По его словам, полет беспилотника не был деконфликтован. Кроме этого, за сутки со стороны коалиции было зафиксировано 12 нарушений протокола деконфликтации.