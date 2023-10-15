ВКС РФ уничтожили пункты управления и склады боевиков в Сирии

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Воздушно-космические силы России выполнили высокоточные удары по целям, принадлежащим вооруженным группировкам в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил в ходе брифинга заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить. По его словам, из указанных зон террористы пытаются атаковать территории, находящиеся под контролем сирийского правительства.

В целях пресечения подобных попыток ВКС России нанесены высокоточные удары по объектам незаконных вооруженных формирований в идлибской зоне деэскалации. В результате ударов уничтожены мобильная установка реактивной системы залпового огня на пикапе, пять ударных беспилотных летательных аппаратов. Поражены два пункта управления и два подземных укрытия незаконных вооруженных формирований, пять складов с вооружением и боеприпасами. Ликвидировано более 10 боевиков, — заявил Кулить.

Заместитель руководителя Центра по примирению также подчеркнул, что центр призывает незаконные вооруженные группировки прекратить обстрелы сирийских правительственных военных позиций и гражданской инфраструктуры. В противном случае будет продолжена операция высокоточных ударов, направленная на уничтожение причастных к провокациям боевиков.

Ранее стало известно, что два истребителя F-35 международной коалиции во главе с США допустили опасное сближение с российским Су-35 в небе над Сирией. Инцидент произошел на высоте около 6500 метров в районе Эт-Танф. Столкновение удалось предотвратить благодаря высокому профессионализму российского летчика, своевременно принявшего все необходимые меры.