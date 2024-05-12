ВКС РФ уничтожили две базы боевиков в горах Сирии ЦПВС: ВКС РФ уничтожили два места базирования боевиков в провинции Хомс в Сирии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВКС России уничтожили две базы боевиков, располагавшихся в труднодоступном горном массиве Аль-Амур сирийской провинции Хомс, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов. По его словам, противник укрывался там после выхода из зоны Эт-Танф.

ВКС России уничтожили два места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Аль-Амур провинции Хомс, — говорится в сообщении.

Ранее воздушно-космические силы России в провинции Идлиб уничтожили два места базирования боевиков. Операции прошли в районах населенных пунктов Басанкуль и Ашхани-Тахтани, уточнил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

До этого ВКС ликвидировали на территории провинции Алеппо по меньшей мере 25 боевиков в лагере. Кулить информировал, что уничтоженные террористы были причастны к обстрелам правительственных войск в ближневосточной республике. Кроме того, за сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировали один обстрел позиций правительственных войск САР.