ВКС РФ начали патрулировать линию разграничения Сирии и Израиля

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Воздушно-космические силы (ВКС) России организовали воздушное патрулирование вдоль границы зоны разграничения ВС Израиля и ВС Сирии, сообщил в ходе брифинга контр-адмирал и заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Вадим Кулить. По его словам, такое решение было принято после случаев обстрела позиций сирийских правительственных войск.

В рамках мониторинга обстановки силами армейской авиации ВКС России организовано воздушное патрулирование вдоль границы зоны разъединения ВС Израиля и ВС САР (линия «Браво»). В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано одно нарушение многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C коалиции, — отметил Кулить.

2 января армия обороны Израиля зафиксировала запуск пяти снарядов с территории Сирии по израильской территории. В армейской пресс-службе рассказали, что после этого ЦАХАЛ нанесла ответный удар.

Ранее телеканал Al-Mayadeen сообщил, что военная база США в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии подверглась ракетному удару. Отмечается, что его нанесли вооруженные отряды движения «Исламское сопротивление Ирака». Информация об атаке появилась вскоре после того, как американские и британские войска атаковали хуситов в Йемене.