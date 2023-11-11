ВКС РФ 10 ноября поразили пункт управления и укрытие боевиков в Сирии

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Воздушно-космические силы России нанесли авиационные удары по целям в сирийской провинции Идлиб, рассказал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить. По его словам, удалось поразить пункт управления и укрытие боевиков.

10 ноября ВКС России нанесли авиационные удары в провинции Идлиб по объектам незаконных вооруженных формирований, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск, в результате которых поражены пункт управления и укрытие боевиков, — подчеркнул Кулить.

Контр-адмирал добавил, что в районе Идлиба за минувшие сутки зафиксировали три обстрела правительственных войск Сирии, которые производились террористическими группировками.

Ранее Вадим Кулить сообщил, что правительственные войска Сирии 7 ноября ликвидировали полевого командира террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Саида Юсефа Рахмана в районе населенного пункта Мааян. Он отметил, что операция прошла в районе населенного пункта Мааян провинции Идлиб.