Вирус в отношениях: Израилю пришлось извиняться перед ОАЭ

На следующей неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен впервые нанести визит в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), однако в существенно более сокращённом режиме, чем это планировалось ранее. Причина — в обострении ситуации с коронавирусом в еврейском государстве. За последние дни тема COVID-19 больно откликнулась для Израиля по многим направлениям и едва не рассорила страну с новыми арабскими «друзьями».

О сокращении повестки визита Нетаньяху в страны Персидского залива сообщили израильские СМИ. По их данным, глава правительства решил существенно урезать программу своей первой поездки с трёх дней до трёх часов. Визит уже несколько раз откладывался и теперь должен состояться на следующий день после того, как премьер-министр появится в суде для слушаний по коррупционным обвинениям. Считается, что глава правительства уже не раз посещал аравийские столицы, с которыми у еврейского государства уже была налажена закулисная координация в сфере безопасности, однако официальная поездка должна ознаменовать продолжение процесса нормализации дипломатических отношений, а также укрепить внутриполитический капитал Нетаньяху в преддверии предстоящих в Израиле внеочередных выборов.

Премьер-министр, как считают израильские СМИ, вероятно, также надеется использовать этот визит в Персидский залив для вовлечения лидеров арабских стран в совместную кампанию против возможного возвращения США к обсуждению ядерной сделки с властями Ирана.

Важнее другое — причина, по которой содержание премьерской поездки было радикально пересмотрено. Это разрастающийся в Израиле кризис с распространением нового коронавируса, в разгар которого, безусловно, пышные церемонии в арабских столицах кажутся крайне неуместными. Накануне правительство еврейского государства проголосовало за продление до 5 февраля тотального карантина, который был официально введён 8 января. 3 февраля израильское правительство соберётся для обсуждения дальнейших действий по борьбе с пандемией.

Global Look Press

В рамках действующих запретов израильтянам нельзя покидать пределы своих населённых пунктов, собираться в группы свыше пяти человек внутри замкнутого пространства и более десяти — на открытом воздухе. Помимо этого, воспрещается удаляться более чем на 1 тысячу метров от места своего фактического проживания без уважительной причины и находиться в гостях. Также властями закрыты все развлекательные заведения. Однако опасность по-прежнему продолжает исходить от ортодоксальной общины, которая не соблюдает перечисленных правил. Возмущение общественного мнения вызывает то, что к ней власти Израиля не могут применить меры воздействия и смотрят на всё сквозь пальцы.

Тем интереснее, что недавно настоящим скандалом обернулись заявления главы Службы общественного здравоохранения Израиля Шэрон Алрой-Прейс, которая заявила, что за две недели мира с Эмиратами «погибло больше людей, чем за 70 лет войны». Она имела в виду то, что на фоне арабо-еврейской нормализации израильским туристам был тут же открыт въезд в ОАЭ, что стало дополнительным фактором заражения. Несмотря на то что ивритоязычные СМИ преподнесли эти высказывания как шутку, власти Эмиратов тут же обратились к израильской стороне за разъяснениями. В итоге канцелярии Нетаньяху пришлось извиняться за комментарии главы Службы общественного здравоохранения перед Абу-Даби.

Тем не менее сам скандал стал косвенной иллюстрацией того провала, который потерпели власти Израиля в борьбе с коронавирусной инфекцией, ведь, по большому счёту, они могли отложить открытие границ с Эмиратами по причине пандемии на другой срок. Не исключено, что ответственность за это прекрасно осознаёт и сам Нетаньяху, решивший не задерживаться в ОАЭ надолго.