Вирус в отношениях: Израилю пришлось извиняться перед ОАЭ

На следующей неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен впервые нанести визит в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), однако в существенно более сокращённом режиме, чем это планировалось ранее. Причина — в обострении ситуации с коронавирусом в еврейском государстве. За последние дни тема COVID-19 больно откликнулась для Израиля по многим направлениям и едва не рассорила страну с новыми арабскими «друзьями».
О сокращении повестки визита Нетаньяху в страны Персидского залива
Премьер-министр, как считают израильские СМИ, вероятно, также надеется использовать этот визит в Персидский залив для вовлечения лидеров арабских стран в совместную кампанию против возможного возвращения США к обсуждению ядерной сделки с властями Ирана.
Важнее другое — причина, по которой содержание премьерской поездки было радикально пересмотрено. Это разрастающийся в Израиле кризис с распространением нового коронавируса, в разгар которого, безусловно, пышные церемонии в арабских столицах кажутся крайне неуместными. Накануне правительство еврейского государства проголосовало за продление до 5 февраля тотального карантина, который был официально введён 8 января. 3 февраля израильское правительство соберётся для обсуждения дальнейших действий по борьбе с пандемией.
В рамках действующих запретов израильтянам нельзя покидать пределы своих населённых пунктов, собираться в группы свыше пяти человек внутри замкнутого пространства и более десяти — на открытом воздухе. Помимо этого, воспрещается удаляться более чем на 1 тысячу метров от места своего фактического проживания без уважительной причины и находиться в гостях. Также властями закрыты все развлекательные заведения. Однако опасность по-прежнему продолжает исходить от ортодоксальной общины, которая не соблюдает перечисленных правил. Возмущение общественного мнения вызывает то, что к ней власти Израиля не могут применить меры воздействия и смотрят на всё сквозь пальцы.
Тем интереснее, что недавно настоящим скандалом обернулись заявления главы Службы общественного здравоохранения Израиля Шэрон Алрой-Прейс, которая заявила, что за две недели мира с Эмиратами «погибло больше людей, чем за 70 лет войны». Она имела в виду то, что на фоне арабо-еврейской нормализации израильским туристам был тут же открыт въезд в ОАЭ, что стало дополнительным фактором заражения. Несмотря на то что ивритоязычные СМИ преподнесли эти высказывания как шутку, власти Эмиратов тут же
Тем не менее сам скандал стал косвенной иллюстрацией того провала, который потерпели власти Израиля в борьбе с коронавирусной инфекцией, ведь, по большому счёту, они могли отложить открытие границ с Эмиратами по причине пандемии на другой срок. Не исключено, что ответственность за это прекрасно осознаёт и сам Нетаньяху, решивший не задерживаться в ОАЭ надолго.